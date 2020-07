Kohvikud avatakse tänavu kaheksandat aastat. Päeva korraldamist juhtiv Suure-Jaani kultuurimaja direktor Aire Levand selgitas, et varem on kodukohvikud külalisi ­oodanud Suure-Jaani muusikafestivali aegu juunis, aga et valitsuse kehtestatud piirangute tõttu lükkus too augusti lõppu, otsustati kohvikud sel suvel siduda Suure-Jaani kodukandi päevadega.