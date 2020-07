See oli kuratlikult raske otsus, mis sest, et loom oli vana ja haige ega tundnud enam oma pereliikmeid ära. Mis seal salata, isegi süüa ega liikuda ei saanud ta enam korralikult. Sellest otsusest veelgi keerulisem oli aga olla sõbra kõrval, kui ta uinutava süsti sai. Kui sinu silme all lahkub keegi, kellest hoolid, laguneb justkui maailm koost. Niisugused emotsioonid on osa inimlikkusest, nagu me ise armastame öelda. Uhke kõlaga sõna see «inimlikkus», kas pole?