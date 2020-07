Ahto Raska – treener, kes maadlusringkonnas tutvustamist ei vaja

«Mõtlesin sellest juba veel varem,» tunnistab ta. «Tegelikult tahtsin pärast 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamänge tagasi tulla, aga siis mõtlesin, et ootan Tōkyō olümpiamängud ära. Et neli aastat veel. Nüüd oligi ühel hetkel tarvis see otsus vastu võtta. Võib-olla muidu ei tulekski siia tagasi. Kodus on aga hea.»