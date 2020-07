Oliver Reinaas on üks neist tudengitest, kes on suviti Ameerika Ühendriikides ukselt uksele raamatumüügiga raha teeninud. Et sel suvel ei õnnestunud paljudel koroonaviiruse pandeemia tõttu viisat saada, lõi mõni käed hoopis Tartu ülikooli kliinikumi lastefondiga, kes kogub raha haigete laste aitamiseks. Nüüd käivad need noored Eesti linnades ustele koputamas ja püsiannetuse tegijaid värbamas – sularaha vastu ei võeta.