Päevaintervjuu. Tugusung esitleb ilmumata plaate

Arles, sa oled muusikaga tegelnud kogu elu, aga ikkagi: mida see sulle praegu annab? Ma saan aru, et rahalises plaanis seda sulle küll vaja pole. Pigem on see ju kahjumlik ettevõtmine.

Kuidas ma nüüd sulle seletan seda? Mina ei oska ilma muusikata elada. See on nagu väljapääs igapäevastest probleemidest. Eks see looming ole ka kusagil siin sees olemas ja taha välja saada. Kui see juhtub, annab see mingisuguse iselaadi rahulduse. Muusikuna saad sellest ju isegi aru.