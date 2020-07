Peremäng viib Mulgimaa pealinna ja Halliste kihelkonda

Igas mängupunktis saab ise midagi teha. Penuja külamajas ootab mängijaid järv, kus küll ujuda ei saa, kuid selle eest on seal prisked kalad, keda välja püüda. Abja päevakeskuses saab endale sobiva koostisega kama jahvatada. Mulgi külamuuseumis ja Uue-Kariste rahvamajas on söed kuumaks aetud, et nendega pesu triikida. Veelikse külas Kajalmiine salvi- ja kreemikojas saab näha, kuidas linnainimesed on endale maale mõnusa elukoha rajanud ja ise endale ettevõtte loonud – salvikoja, kus üks mõnusamaid tegevusi on uhmerdamine. Rimmu külamajas käib lõbus pesupäev: ikka kaelkookudega vesi palisse ning siis pesulaua ja seebi abil pesu puhtaks.