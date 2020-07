Raamatukogu juurest leiti vigastatud kodukakk

"Tõenäoliselt ei teadnud linnu leidnud inimesed, kuhu juhtumist teatada, ja nii oli ta siia meie ja panga ukse vahele karbikesse pandud," rääkis Lubi. "Kuna võis arvata, et töömehed hakkavad kohe müristama, tõstsin kaku sisse varjule."

Et metsloomadega seotud õnnetusjuhtumid on harvemad kui õnnetused koerte või kassidega, pidi ka Reet Lubi keskkonnainspektsiooni valvenumbrit netist otsima. "Naljakas, et esimese hooga tuli otsingus esile hoopis üks Ilmar Raagi teemakohane artikkel," märkis ta.