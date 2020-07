Juhtkiri. Vald ja vanem

Põhja-Sakala vallavanema Hermann Kalmuse otsus tagasi astuda on olusid arvestades ainuõige. Kui inimene ei tule võetud ülesannete korrektse täitmisega toime ning on usalduse kaotanud, siis demokraatlikus riigis polegi muud aktsepteeritavat varianti kui need kohustused usaldada kellelegi, kes valda edukamalt teenida suudab. Vahel juhtub ju, et poliitikud unustavad selle rahva teenimise aspekti ära ning hoiavad kümne küünega soojast toolist kinni. Seega on otsus ennast sellest võrrandist taandada nii kahetsus- kui ka kiiduväärne.