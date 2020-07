Õigupoolest pole otsast lõpuni Cleveronis väljatöötatud autol kohtagi, kus inimene olla võiks, kui ta just lahtisel platvormil istuda ei taha. Pole ka rooli, pedaale ja muid osi, mida me auto juures tavaliseks peame. Aga on riiklik numbrimärk «PROOV 2031» ja õppesõidu tähis.