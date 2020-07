Reidil otsiti karantiinis olevat ukrainlast

Ametnikke valdab teadmatus. Kus on Ukrainast Eestisse tööle tulnud naine, kes peab karantiinis olema? Kohale kutsutud tööandja väidab, et ju on kuskil siinsamas. Läheb aega. Otsitakse. Lõpuks ilmub naine välja ja ütleb, et käis metsas seeni vaatamas.