«Olen selle aja jooksul hakanud teatridetaile hoopis rohkem märkama,» tunnistas Mändmets. «Nüansi jahtimise kihk on muidugi kogu aeg olnud. Sul võib olla väga hea pilt ja väga hea kadreering ning õige valgus ja õige tehniline lahendus, kuid nüansid on need, mis panevad pildi elama.»