Põhja-Sakala vallavanem Hermann Kalmus astub ametist tagasi

Koalitsioonipoliitikud kogunesid kolmapäeva õhtul kella viieks Suure-Jaani kohvikusse Arturi Juures plaaniga arutada hiljuti puhkuselt naasnud, kuid viimase paari kuu jooksul süüdistusi saanud vallavanema Hermann Kalmuse küsimust. Vallavolikogu esimees Aino Viinapuu sõnas, et kohtumisel ei jõutud konkreetseid juhtumeid arutada, sest vallavanem teatas, et on otsustanud tagasi astuda, tuues põhjuseks tervise.

"Otsus on selline, et Hermann astub tagasi. Hermanni otsus on astuda tagasi tervislikel põhjustel ja inimese tervise olukord ei ole asi, mida me arutaks," ütles Viinapuu.