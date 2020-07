Politsei otsib Tuleviku pallurite jalgrattad pihta pannud vargaid

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk kinnitas, et 27. juulil varastati Viljandis Ranna puiesteel jalgpalliklubi juurest jalgrattad KTM ja Scott, mis olid lukustamata. Kahju on kokku 900 eurot. "On põhjust arvata, et need, kes on seal kaamerapildis, on varguse taga," lisas Virk.