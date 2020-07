Päästjad kustutasid välgutabamuse saanud puud ja püüdsid kinni nastiku

Lõuna päästekeskuse kriisikommunikatsiooni eksperdi Kristin Rammuse saadetud ööpäeva sündmusi kajastavas pressiteates on kirjas, et eile kell 10.49 kutsuti päästjad Viljandimaale Tuhalaane külla, kus välgutabamusest oli süttinud suur pärnapuu. Kohale sõitnud päästjad langetasid põlema läinud puu ja kustutasid selle tüve.

Lisaks teatati eile päästjatele, et Viljandis Kagu tänava hoovis on nähtud rohkem kui meetri pikkust ussi. Saabudes avastasid päästjad, et sealse lasteaia territooriumile oli pääsenud nastik. Ta saadi kätte ja toimetati turvaliselt linnast välja metsa.