Niigi pingelisele üüriturule hakkab lisanduma tudengeid

Viljandi tudengitele pakub üliõpilaselamuid mittetulundusühing Tartu Üliõpilasküla ning valikus on kaks maja: Väike tänav 6 (pildil) ja Jakobsoni 41. Mõlemas on kohad täis ja soovijad on pandud ootejärjekorda. FOTO: Marko Saarm

Ehkki kooliaasta alguseni on veel veidi aega, on kahes Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilaselamus kohad täis ja seega on mujalt tulijate ainus võimalus otsida endale üürikorter. Maaklerite kinnitusel on üüriturg Viljandis väike ja nõudlust on pidevalt rohkem kui kortereid.