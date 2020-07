Esimene küsimus on muidugi, kas viirust on levitatud tahtlikult või tahtmatult. Ehk kas inimene oli teadlik sellest, et ta oli nakatunud just sellesse viirusesse. Globaalse pandeemia puhul – ametliku diagnoosi saanute arv läheneb hoogsalt 17 miljonile – võiks inimene haigustunnuste ilmnemise järel muidugi eeldada, et tegu on just selle haigusega, ning kanda maski ja käia üksnes hädatarvilikes asutustes: toidupoes, apteegis, arsti juures.