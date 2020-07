Põhja-Sakala vallavalitsuse liige Luule Tiirmaa rääkis, et kohale tulnud tuletõrjujad olid esimese hooga arvanud, et süüdatud oli prügikast, sest plastmassist käimla oli leekide mõjul niivõrd kokku sulanud. Valla spordi- ja noorsootöö spetsialist Mati Adamson ütles, et välikäimla oli renditud ning süütamise tagajärjel tekkinud rahaline kahju on kokku 700 eurot. See tuleb nüüd vallal kinni maksta. Adamsoni sõnul alustas politsei küll toimunu uurimist, kuid süüdlaste tabamise tõenäosus on paraku üsna väike.