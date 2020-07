Lisaks haigla ehituse rahastamise küsimusele uuris Sakala, kuidas plaanib valitsus pärast Eesti Päevalehe artikli avaldamist käituda. Nimelt paljastavad dokumendid, et Louis Freeh, kelle rahandusminister Martin Helme Danske panga rahapesuskandaalis Eestit esindama palkas, on seotud Venemaa rahapesuskeemiga. Seega esindas Martin Helme palgatud advokaat veel hiljuti ettevõtet, millega on otseselt seotud kriminaalasi, milles ta nüüd Eestit kolme miljoni euro eest aitama peaks.