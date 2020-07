Eelmisel aastal jäi arendaja soov enda soetatud kinnistule kortermaja ehitada soiku, sest see oli kavandatud viiekorruselisena, linn aga ei lubanud rohkemat kui kolme korrust. Arhitektuuriameti seisukoht oli, et nii kõrge hoone madalate eramajade vahele ei sobi. Arendajale pakuti võimalust ehitada maksimaalselt kolmekorruseline maja. Selle ehitamise leidis W-Vara olevat heategevuse. Ettevõtte esindaja Martin Sepp ütles toona Sakalale: «Valisime asukoha seetõttu, et kesklinn hakkab kolima Uku keskuse ümber, ning et krunt on väike, on ainus võimalus kõrgusesse ehitada.»