Peaministri külaskäik haiglas algas tervisekontrolliga

Peaminister kätles teda tervitama tulnud inimesi ning pärast seda desinfitseeris hoolikalt oma käed. Nagu kõigil praegu haiglauksest sisse astuvatel inimestel, mõõdeti ka temal kehatemperatuuri ja kui selgus, et see on normaalne, lubati ta ringkäigule. Hiljem antud intervjuus lubas Ratas töötada selle nimel, et uus haiglahoone Viljandis valmiks 2023. aastal.