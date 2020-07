Suurim erinevus võrreldes varasemate jooksudega on siiski see, et rahva hajutamise eesmärgil lähetatakse pisut üle 2000 inimese rajale kahes jaos. Esimene start antakse kell 12 ja teine kell 15. Seejuures on esimese jooksu kontrollaeg 1:20 ning korraldajad soovitavad neil, kes tunnevad, et nad selle ajaga rada läbida ei jõua, lasta end üle viia teise starti, kus lõpetajaid oodatakse 2 tundi ja 30 minutit.