Viirpapagoid – vähenõudlikud lemmikud, kes hindavad seltsi

Viirpapagoid on natukene «vanamoodsad» lemmikloo­­­­mad: nad olid kodudes väga levinud paarkümmend aastat tagasi. Kuid eks lemmikloomapidaminegi allu moevooludele ja need Austraaliast pärit, varblasest natukene suuremad tegelased on teenimatult ära unustatud. Tegelikult põhjuseta, sest need linnukesed on vähenõudlikud, seltsivad, nutikad, odavad pidada ja annavad ka järglasi, kui olud neile vähegi sobivad.