Rattamaraton algab Kõrgemäe tõusuga

Mulgi rattamaratoni peakorraldaja Kristjan Kivistiku sõnul ootab põhisõidul osalejaid pärst legendaarset tõusu natukene sõitu Viljandi tänavatel ning vanast suusanõlvast laskumine ja oja ületus, kus on võimalik valida, kas sõita üle silla või läbi vee. "Sealt kulgeb rada juba mööda Viljandi järve kaldal olevat terviserada, kruusateid ja metsavahe," kirjeldas Kivistik.

Samuti ei puudu põhisõidu rajalt Holstre-Polli suusarajad, Loodi Põrguoru matkarajad ja Sinialliku raudteetamm. Raja lõpu viimased 7 kilomeetrit on samad mis raja alguses, kuid ilma linnast läbisõiduta ehk Kõrgemäe tänavast lõpus enam alla ei sõideta.

"Rada pakub kindlasti kõigile midagi: on kruusateid, natukene asfalti, metsavaheteid, singleid, sood, kruusakarjääri ja suusaradu," lausus Kivistik ja lisas, et põhisõidu rajal on kolm joogipunkti, kus saab energiat varuda, et rada kenasti lõpuni sõita.

Noorte- ja matkasõidu rada on Viljandimaal pigem kerge: esimesed kaks kolmandikku kulgevad mööda kruusateid ja Sinialliku raudteetammi pidi. Lõpuosa on põhisõidu rajaga juba ühine, kulgedes mööda Viljandi järve ümbritsevat matkarada, mis on mõnusalt künklik.

Kivistiku sõnul on mõeldud ka lastele, keda ootab ees vanusest olenevalt tillusõit või 2 või 3 kilomeetri distants. Kõik sõitjad, kes starti lähevad, saavad maratoni korraldajatelt väikese kingituse.

"Sel aastal saame tähistada 20 aasta täitumist nii Mulgi rattamaratonil kui ka Viljandi rattaklubil," rääkis Kivistik. "Eelmiste aastate maratonid on näidanud, et rattasõprade hulk aina kasvab ning sama ootame ka sellelt aastalt. Nimelt tuli avatud rajaga tutvuma suur hulk sõitjaid ning nende tagasiside oli igati positiivne. Juubelisõidule on end kirja pannud väga tugevad sõitjad ehk pühapäeval on oodata põnevat võistlust."