Juhtkiri. Tilkhaaval kangelaseks

Tegelikult ju ei peagi. Ilmselt kõige suurem kangelastegu, mida enamik meist teha võib, seejuures väga vajalik kangelastegu, on see, et jätame maailma endast maha parema paigana, kui see meie sündides oli. Tihtipeale piisab selleks väikestest asjadest, ehk isegi pisiasjadest, aga nagu kakssada korda verd andnud Kõo elanik Lembit Kipper on väga veenvalt tõestanud, siis rohkem kui nelikümmend aastat pisikest tegu järjepidevalt tehes moodustub üks väga suur tegu. Loovutatud vere saatust on raske jälgida, aga ilmselt nii mõnigi inimene ei elaks ega askeldaks, kui poleks Kipperit ja tema harjumust hea olla.