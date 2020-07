Viljandi Vana kalmistu sai kultuurimälestiseks

Kalmistu on pühitsetud 1773. aastal ning sinna on mitme sajandi jooksul maetud tuntud ja kindlasti ka tänapäeval tunnustust väärivaid isikuid. Seal on säilinud hulk Viljandi kivitöömeistrite valmistatud hauatähiseid, samuti August Weizenbergi ja Anton Starkopfi valmistatud haua-skulptuure.

«Kalmistul asuvatest ajaloomälestistest on eraldi kaitse all Friedrich Kuhlbarsi haud ning mitu skulptuuri, aga on loogiline, et see kalmistu peaks olema tervikuna kaitse all,» ütles muinsuskaitse Viljandimaa nõunik Anne Kivi. «See on kindlasti väga tähelepanuväärne ja auväärne kalmistu.»