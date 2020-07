Viljandimaa päästepiirkonna vanemoperatiivkorrapidaja Ivo Piir ja komando meeskonnavanem Anti Penter rääkisid, et droon oli kohale jõudnud paar nädalat tagasi ja on ühel väljakutsel juba päästjaid abistanud. Seda kasutati nimelt Järvamaal garaažipõlengu kustutamisel, et koguda teavet tulekahju ulatuse ja tule liikumise kohta. Piiri sõnul ongi luuretegevus selliste lennuvahendite peamine ülesanne. «Eriti tähtis on see info suuremate objektide ja tulekahjude puhul, sest siis ei pruugi maa pealt alati täielikku ülevaadet saada,» rääkis ta.