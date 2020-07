Viljandi tudengitele pakub üliõpilaselamuid mittetulundusühing Tartu Üliõpilasküla ning valikus on kaks maja: Väike 6 (pildil) ja Jakobsoni 41.

Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tudengitel on nõudlus Viljandi üliõpilaselamute kohtade vastu tavapäraselt olemas ning koroonaviiru seda ei mõjutanud.

Akadeemia turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Aet Seil ütles, et praeguseks on kõik vabad kohad välja pakutud ning paarkümmend taotlejat on ootejärjekorras.