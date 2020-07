Laupäeva hommikul teatas terviseamet, et ööpäevaga Eestis lisandunud seitsme positiivse COVID-19 proovi andnu hulgas on üks Viljandimaal töötav Poola kodanik. Esmaspäeva hommikul andis amet teada, et uusi nakatunuid teadaolevalt lisandunud ei ole ning kõik 18 tolle Poola kodaniku lähikontaktset on jälgimisel ja neilt võetakse proov.