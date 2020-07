Tõepoolest, Põlvas elav mees on aasta(kümne)te jooksul oma haigete fantaasiatega internetis tülitanud paljusid naisi, kusjuures Põlva elanikud teavad rääkida, et ta kiusab naisi ka päriselus: tülitab kassapidajaid ja rahuldab ennast avalikult. Teadaolevalt ta kellelegi kallale läinud pole, nii et tolle aastakümnetepikkuse kogemuse järgi võiks tõesti oletada, et ta pole ohtlik või pigem – seni pole ohtlik olnud.