Vahel lööb välk vihmapilvest eemale

Keskkonnaagentuuri kirjelduse põhjal on äike võimas elektrilahendus pilvede või pilvede ja maa vahel ning see on seotud peamiselt rünksajupilvedega. Väidetavalt on Maa atmosfääris korraga umbes 2000 äikest 100 pikselöögiga igas sekundis. Iga päev on umbes 40 000 äikesetormi, millest vaid üks protsent on ohtlik. Iga äikese südames on vähemalt üks rünksajupilv.