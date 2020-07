Soomest toodud masin aitab freesitud asfaldi roopasse tagasi panna

Teelõigul on üks sõidusuund suletud ning liiklust juhivad seal reguleerijad. Töid tegeva aktsiaseltsi YIT Eesti paigaldusjuht Kristjan Tambik ütles esmaspäeva hommikupoolikul, et kõik on kulgenud plaanipäraselt ning tõrkeid ja viivitusi ette tulnud pole.