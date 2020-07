Ümber Viljandi järve jooksu viimane kilomeeter tuleb tänavu teisiti

Laupäeval, 1. augustil korraldatava jooksu trass saab lõplikult selgeks 28. juulil. Esialgu on aga kindel, et muutub raja lõpuosa, sest Tartu tänavale osalejaid ei lubata ning viimane kilomeeter tuleb neil joosta mööda Karja ja Järve tänavat.

Jooksu korraldustoimkonna juhi Mati Jürissoni kinnitusel rada see eriti pikemaks ei tee, muudatust on vaja aga selleks, et hoida Tartu tänav autodele avatud. "Viljandi kesklinnas on suured teetööd ja meil pole võimalik tänavat terveks päevaks sulgeda," selgitas Jürisson. "Samuti saabuvad ja lahkuvad osalejad väga erinevatel aegadel ja neil on vaja juurdepääsu stardialale."

Karja ja Järve tänavat mööda on ka varasematel aastatel joostud, kuid et seal on tulnud arvestada parkivate autodega, on enamik sportlasi valinud Tartu tänava. Seekord juhatavad parkimiskorraldajad autod parklatesse nii, et jooksjatel oleks piisavalt vaba ruumi.

Teisel pool järve on jooksjatele avatud hobusekoppel ning korraldajad on põllumeestega kokku leppinud, et sinna niidetakse sisse rajad. Suure tõenäosusega kulgeb rada järve vastaskaldal jooksjatele harjumuspärasel moel.

Seekord on vaid üks joogipunkt, jooksu seitsmendal kilomeetril, Viiratsi telemasti juures. Vesi on topsidesse kallatud ja lauale pandud ning iga jooksja peab topsi ise laualt võtma. Kokkupuudet teeninduspunkti töötajate ja jooksjate vahel ei lubata.

Koroonaviiruse leviku ennetamiseks on pisut enam kui 2000 startijat jagatud tänavu kahte rühma. Esimene start on kell 12 ning selle jooksjad pääsevad staadionile kell 11.30. Selles jooksus startides tuleb arvestada, et jooksjatele antakse ligi 12 kilomeetri pikkuse distantsi läbimiseks üks tund ja 20 minutit. "Kui tunnete, et pole võimeline selle ajaga distantsi läbima, on võimalik end ümber registreerida teise jooksu, mille kontrollaeg on kaks tundi ja 30 minutit," rääkis Jürisson.

Esimese jooksu lühike kontrollaeg on tingitud sellest, et enne teist starti tuleb kogu staadion desinfitseerida ja selleks kulub umbes tund. Teine start on kell 15 ja staadioni väravad avatakse osalejatele kell 14.30.

Pärast finišeerimist tuleb jooksjatel staadionilt kohe lahkuda. Publikut staadionile ei lubata.

Tavaliselt 1. mail korraldatav ümber Viljandi järve jooks lükati kevadise eriolukorra tõttu 1. augustile. Jooksule lubati vaid 2000 osalejat ning lisaks neile kutsetega jooksjad. Kutse on saanud kõik mehed, kes on lõpetanud jooksu vähemalt 40 aastal, ja naised, kel on kirjas 20 finišeerimist. Lisaks sai nimelise kutse Pavel Loskutov, kes on jooksu võitnud 11 korral.

Kes 1. augustil suurjooksu starti ei pääsenud, saab osaleda virtuaaljooksul, mis algab 5. augustil ja kestab kuu lõpuni. Selleks tuleb joosta endale sobival ajal ümber Viljandi järve ning see tagab osaluskorra.