Tankitõrjeõppusel Välustes katsetati robotliikurit

Kaitseliitlased jagasid tanki imitatsioonile tabamusi alakaliibrilistest relvadest ja vähendatud võimsusega padrunitega.

Õppust juhatas kaitseliitlane major Kaspar Saul Sakala malevast. «Kaitseliitlastel on siin võimalus osaleda kõrgetasemelises arendustöös,» selgitas Saul. Ta nentis, et katsetatakse selleks, et samasugune sihtmärgisüsteem oleks võimeline tegutsema igal Eesti harjutusväljakul ning niisugune võimalus jõuaks tulevikus iga kaitseliitlaseni ja motiveeriks neid sagedasti kodust välja tulema.

Saul rääkis, et praktiseerimiseks on Väluste üks Eesti paremaid kohti, sest vahemaad on harjutusväljakul piisavalt pikad. Seal selgitatakse ühtlasi välja masina minimaalne pöördelaius, leidmaks väikseim ala, kus robotliikuriga saab tegutseda. Varem on sama liikurit katsetatud Sirgala harjutusväljal ja oktoobris tuleb katsetus Muhumaal. Oktoobris loodab Milrem Robotics jõuda robotmasina tootearendusega lõpule.

Milrem Roboticsi kaitseprogrammide osakonna direktor reservkapten Jüri Pajuste, kes on osalenud missioonil Afganistanis, sõnas, et robotite kasutamine kaitsevägedes ja tegelikes sõjaoludes suureneb kogu maailmas, arendustegevusele pööravad suurt tähelepanu Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid. Liikurrobotit THeMIS on Eesti väeüksus katsetanud juba Mali operatsioonil, kus see sai kerge lahingulise vigastuse. Jüri Pajuste lisas, et kui tavakohaselt on sõdurid vedanud varustust seljas ning seda saab teha väga piiratult, siis selline robot võimaldab peale võtta 1,2 tonni kõikvõimalikku moona, lisaks saab haavatuid väga efektiivselt lahinguväljalt minema transportida. «Mehitamata roomiksõiduki kaasamine võimaldab suurendada üksuste lahinguvõimet, sest vähendab sõdurite kantavat varustust ning võimaldab operatsioonidele kaasata lisavahendeid, näiteks raskerelvastust, lisavett ja -laskemoona, mida ilma sõidukita poleks võimalik kaasa võtta. THeMIS on mitmeotstarbeline roomiksõiduk, mida saab varustada teiste väga erinevate lahingsüsteemidega. Seda sõidukit on võimalik kasutada nii toetus- kui vaatlusplatvormina. Samuti on THeMIS varustatud kaameratega, mis suurendavad olukorrateadlikkust ning võimaldavad saada ülevaate ohtlikest aladest ilma sõdureid ohtu seadmata,» selgitas Jüri Pajuste.

Robotsõidukit juhitakse puldiga, aga teda on Pajuste sõnutsi võimalik programmeerida liikuma eri punktide vahel ning tulevikus soovitakse teda hakata suunama veel hääle abil. Jüri Pajuste lisas, et sama robotit saab edukalt kasutada tsiviilelus, näiteks tulekahju kustutamisel veevedamiseks või inimeste ohtlikest paikadest äratoomiseks, tee-ehituseks, tööstuses ja mujal. Selline robot võiks ühel päeval hakata näiteks posti laiali vedama.