Sajandipikkusele elule selga ja kandu näitava daami sünnipäev täitis eakatekodu lillede ja lauluga: esiemale korraldati kontsert, sest muusikasoont ja -annet perekonnal jagub. Kuidas see ütlus käiski, et hallpead austa, kulupead kummarda. Mõte on hea ja õige, aga midagi jääb justkui vajaka. Mis see küll olla võiks ... Ah jaa, soojus, hellus ja õrnus. Niisiis: hallpead austa, kulupead kummarda, valge peaga vanaema aga kallista!