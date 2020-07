«Pärimusa» nime kandis see kõige esimene folk, siis kui ta ei olnud veel üldse folk, vaid katsetus midagi muuta, pärimus tänapäeva tuua ja teha selle käigus head muusikat. 1993. aastal saigi kontsert teoks, seejuures üsnagi edukalt ning noored uljaspead said sellest indu, jõudu, energiat ja kõike muud, mida oli folgi sünnitamiseks tarvis. Järgmisel aastal sai Viljandist folgilinn ja nõnda on see olnud.