«Pärimusa 2.0» peakorraldaja Ando Kiviberg on rahul, et kõige suurematele folgihuvilistele saab tänavugi pakkuda kõrvakosutust, mis siis, et festival aasta võrra edasi lükkus. Lava ees musitseerivad Eesti Etno laagri noored muusikud, kes on pärit viiest riigist. FOTO: Elmo Riig