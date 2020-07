Pärimusmuusika festivali programmijuht Tarmo Noormaa sõnas: "Praegu on pidu, kus on kohal kõige tulisemad fännid, kes tulevad nagunii igal aastal kohale." Kohapeal olev Sakala kultuuritoimetaja Margus Haav raporteeris, et silma järgi on küll raske öelda, kui palju inimesi kohal on, aga neid on paari-kolmesaja ringis.