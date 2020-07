Autistliku poja ema: müüdid on visad kaduma

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) poliitik, fraktsiooninõunik Tallinna linnavolikogus ning Nõmme-Mustamäe ringkonna juhatuse liige Kadri Vilba avaldas sotsiaalmeedias arvamust, et autistid, eriti autislikud naised võiksid ennast terveks ravida ning lõpetada kujutlemise, et nad on erilised. Kolme lapse ema Marit Ummelas tema seisukohta ei jaga ja leidis aega, et oma Mulgimaal asuvast suvekodust Sakala toimetusse tulla.