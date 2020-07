Marek Tiitsi eelvaade. Viljandi ja Tartu asuvad õhtul taas arveid klaarima

Oli 8. märtsi, naistepäeva pärastlõuna ning eriolukorra kehtestamiseni Eestis jäi viis päeva. Tartu Tammeka ja Viljandi Tulevik sammusid esimeseks tänavuseks Premium Liiga matšiks Sepa jalgpallikeskuses murule. Kristjan Kask viis Tuleviku juhtima, ent Tammeka võttis teise poolaja väravatest ikkagi 2:1 võidu. Tulevik ei mänginud tolles kohtumises hästi, nii tunnistasid hiljem peatreener ja mängijad ise: liiga vähe oli kokkumängu, liiga palju valesid otsuseid, keskväli anti eduseisus käest ning kaitses tehti piinlikke prohmakaid.

Siis tuli koroonaviirus ning sundis kaheks ja pooleks kuuks kogu kõrgliiga isolatsiooni. Sealt naastes on Viljandi ja Tartu meeskonnad liikunud erinevas tempos ning erinevate emotsioonide õhustikus. Kui Tulevik on leidnud enesekindluse, ent veel mitte stabiilsust, siis Tammekal on seni nappinud potentsiaali realiseerimise oskust: mängitud on hästi, ent saadud frustreerivaid kaotusi.

Koroonapausi järgses teises voorus maikuu lõpus andis Tammeka tõelise tormihoiatuse, kui Tallinna FC Floralt koduväljakul viigipunkt rööviti. Sellele järgnes aga sõit väga konarlikul maanteel: Tallinna Kalevile kaotati 0:2, ning ehkki Tallinna Legionilt saadi seejärel kätte raske 1:0 võit, komistati kohe järgmises voorus FC Kuressaare otsa, kellele alistuti 1:2. Ehkki siis Paide Linnameeskonnale 0:2 alla jäädi, tundus, et saadakse ree peale tagasi, sest kohe hammustati järjekordset Tallinna hiiglast - 2:2 viik Levadiaga võõrsil on väärt valuuta - ning Narvast tuldi tagasi Transi üle saadud 1:0 võiduga. Siis aga koperdati taas: 0:2 Nõmme Kaljult võib olla Tammekale seisusekohane kaotus, 0:3 Paide Linnameeskonnalt mahub samuti veapiiridesse, ent koduväljakul Tallinna Legionilt 1:3 tappasaamine ajas paljud juba keemispunkti piirile.

Ent rahu! Tartlased on tuntud visade võitlejatena ning nende loots Kaido Koppel küll emotsionaalse, ent taktikalises mõttes emotsionaalsetest otsustest hoiduva jäägitult omadesse uskujana. Viimases kahes voorus on alistatud 4:2 FC Kuressaare ning viigistatud selgelt tõusuteel oleva Narva Transiga 2:2. Viimati mainitud mängus oli kollaste kaartide limiidi täitumise ohus koguni seitse tammeklast, ent traditsiooniliselt hoogsas ja väravaterohkes madinas narvalastega suudeti pea külm hoida ja viigipunkt võtta nii, et ainsatki meest eelseisvaks kohtumiseks Tulevikuga kollastele kaartidele ei kaotatud: Viljandisse sõidetakse löögivalmis täisrivistusega ning selge on, et see oli Koppeli jaoks eesmärk omaette.

Tulevik on teeninud Tammekast senise hooaja vältel kolm võitud rohkem, kulgedes läbi hooaja suuresti "võit-kaotus-võit-kaotus" rütmis. Näidatakse halastamatut, Soccerneti portaalis mõrvarlikuks ristitud, kontrarünnakutele tuginevat mängu, mille abil on võetud kaks üliväärtuslikku skalpi, Paide ja Flora omad. Ent sisse on lipsanud ka kaks väga mõru mekiga tulemust, kui Nõmme Kaljule kaotati kodus 0:6 ning FC Kuressaarele võõrsil 0:3.

Stabiilsuse leidmise tähtsust on rõhutanud nii meeskonna liidrid kui peatreener Sander Post. Möödunud voorus Tallinna Kalevit võites mängis meeskond silmnähtavalt säästurežiimil. Mängukeelu all olnud tavapärase põhikoosseisu vasakkaitsja Mark Edurita mänginud Tuleviku 2:0 võiduga lõppenud mängus vallati palli vaid 38%, rünnakud olid küll teravad ent selgelt jõudu säästvad; kõigele lisaks vahetati ohutusse mängufaasi jõudes platsilt kohe maha kollaste kaartide limiidi täitumise ohus olnud võtmemängijad Tanel Lang ja Pavel Marin. Oli selge, et nagu Koppel, nii mõtles ka Sander Post eelseisvale Lõuna-Eesti derbile ja nüüd saabki ta minna oma hea sõbra Kaido Koppeli hoolealustele vastu samamoodi nagu too tuleb Viljandisse: terve, treenitud ja parima koosseisuga.