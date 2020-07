Iseteadlik Jander Heil imetleb Kirti ja kutsus Kanteri välja

Jander Heil on kuulitõukajana edu saavutamise nimel valmis pea kogu oma aja treeningutele panustama.

Äsja Eesti karikavõistluste ühe väljapaistvama tulemuse teinud 23-aastane Jander Heil hakkas kuuli tõukama, sest see on võrreldes teiste heitealadega Eestis pigem vaeslapse rollis olnud. «Meil on traditsiooniliselt tugev kettaheide, vasaraheide ja odavise, aga kuulitõuke tulemused pole nendega võrreldavad. Tekkis soov endale tõestada, et ka seda ala saab Eestis hästi teha,» ütleb 2012. aastal kergejõustikuga alustanud Heil.