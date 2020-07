ENAM KUI 200 aasta eest nentis Ühendriikide riigimees Benjamin Franklin, et inimelus on kindlad ainult surm ja maksud. Tundub, et Viljandil on avanenud hiilgav võimalus võita endale au ja kuulsust, sest eelnimetatuga vähemalt sama kindlaks võib pidada lossimägedes Esimese Kirsimäe järvepoolses otsas istepinkide läheduses prügi vedelemist. Seda on leidunud seal riigivõimust ja aastaajast hoolimata.