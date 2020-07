Mai lõpus edastas Abja lasteaia direktor Kairi Nigol vallale kaheksa arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekut. Kõik need puudutavad lasteaia tänapäevaseks muutmist. Näiteks selgub, et kõigi sealse nelja rühma lapsed söövad, magavad ja mängivad ühes ruumis, sõimerühma ruumides on nõutud 21 kraadi asemel sageli 16 kraadi ning õues on okupatsiooniaegne mänguväljak, mida ­ääristavad ülekasvanud ja surnud puud.