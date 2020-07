Eesti rahvusringhäälingu (ERR) väljastusosakonna juhataja Martin Palm ütles, et Viiratsis asub Elisale kuuluv mast ning ERR rendib seal pinda neljale FM-saatjale. Masti küljes on neli ­ERR-i abisaatjat, mille ülesanne on parandada Viljandi piirkonnas Raadio 2, Vikerraadio, Klassikaraadio ja Raadio 4 levi. Iga abisaatja edastab üht kanalit.