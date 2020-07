«58 võistkonda on ikka muljet avaldav number, viimastel aastatel pole sellele ligilähedalegi jõutud. Küllap on COVID-19 tekitanud kõigis mängunälja. Eesti käsipallimaastikul tegutsevatest klubidest jäävad kõrvale vaid üksikud,» lausus avaetapi peakorraldaja Kalmer Musting ning nentis, et korraldajad seisavad nüüd paraja proovikivi ees. «Rannakäsipalli spetsiifika tõttu pole ajakava tegemine lihtne. Loodame viiel väljakul kõik kenasti jooksma saada, ehkki üheksatunnine võistluspäev on koormav nii palluritele kui ka korraldajatele.»