Tänavuse Kõva Mehe jooksu võitis Viljandist pärit Joosep Tammemäe, kes edestas konkurente rohkem kui nelja minutiga. See oli talle juba neljas kord sel keeruka rajaga jooksul triumfeerida. FOTO: Villi Hunt

Porimülkad, kohati rinnuni vesi ja põlvini hein, torud, vallid, müürid – see on vaid väike osa Kõva Mehe jooksu rajast, mille tänavustest läbinutest astus pjedestaalile kõige enam just Viljandi spordihunte.