Kosmilise külalise leidmiseks taevas tasub orientiirina välja otsida tuntud tähtkuju Suur Vanker, mis on osa Suurest Karust ehk ladinapäraselt Ursa Majorist, ja seejärel tolle helendav parempoolne ülemine nurgatäht Dubhe, mille astronoomiline tähistus on α UMa. Teemärk käes, tuleks pilguga liikuda sellest alla, hoides samas kergelt vasemale. Veel ühe juhtnöörina olgu öeldud, et komeet kõõlub keskööl umbes 20 kraadi kõrgusel, kuid langeb iga tunniga madalamale.