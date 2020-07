Juhtkiri. Vahva nelik

Üks oleks ehk «vilets suhtlemine», sest just kõiki osalisi arvestavast ja kaasavast suhtlemisest jääb kõnealuses juhtumis vajaka. Linnavalitsus ei soovinud ka Sakalaga suhelda, aga see on arusaadav, sest Luule pole seaduslikult võimeline andma oma andmete avalikustamiseks nõusolekut. Aga suhtlusvead tekkisid juba tükk aega varem, siis, kui Luule naabrid, vahva nelik, polnud veel asjaga seotud. Teame ka, et kohus langetas Luulesse puutuvad otsused ilma teda ära kuulamata, temaga suhtlemata, kuigi seaduses on kirjas, et eestkostetav kuulatakse võimaluse korral ära. Linnavalitsus eestkostjana väitis, et otsus maja müüa ei kahjusta tema huve. Kuidas on võimalik otsustada, et maja mahamüümine ei kahjusta Luule huve, kui Luule ei soovinud seda maja müüa ning igatses väga koju?