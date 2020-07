Tarvo Madsen: Rokimees, rassism ja sead

Et ma varem Saluneemest midagi ei teadnud ja olen ise samuti muusik, kuulasin huvi pärast tema soololugusid ning lugesin ka 30. juuni Eesti Eks­pressis avaldatud intervjuud temaga («Hard Rock Laagris paksu verd põhjustava bändi liider on Sulev «Mustad sead» Saluneem»). Kuuldu ja loetu võttis kukalt kratsima ning mitte üksnes kitsas «Hard Rock Laagri» kontekstis. Me elame demokraatlikus riigis ja meil kehtib sõnavabadus. Ent mida see tegelikult tähendab?