Seega tuleb õigeks tunnistada lähenemine, et ära karista, vaid aita: teraapia, alkoholisõltuvusega inimestele abiks olevad programmid ja muu on väga tänuväärt tegevus ning peaks pikas perspektiivis vajadust karistuse järele kõvasti vähendama. Muidugi kuulub selle juurde ka «Usalda, aga kontrolli» ehk siis regulaarne proovide andmine. Purjutamine on inimese eralõbu, kui ta aga ebaadekvaatses seisundis teisi ohustama hakkab, muutub see ühiskondlikuks mureks.