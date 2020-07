Kurb on, et ühte Viljandi omapärasemat kohta hakatakse vaikselt ära unustama. Mäletan aastatetaguseid õhtuid, mil suve nautijaid oli puhkekülas palju, sest seal sai kala püüda ja vahel muusikatki kuulata, lapsed võisid lastebasseinis sulistada. Nüüd on seal näha vaid üksikuid hingelisi ning tundub, et kohalikud elanikudki eelistavad ujumiseks pigem lähedal asuvat Kastani ja Kase tänava vahelist järve.